Die ewige Diskussion um den Start von Frauen beim Red Bull Dolomitenmann erinnert an jene des Frauen-Skifliegens. Toni Innauer gehört eigentlich zu den progressiveren Köpfen in der Welt des österreichischen Skisports. Und dennoch galt er als „der“ Verhinderer des Frauen-Skifliegens. Sein Argument war das Risiko. Vor gut einem Monat flog schließlich die Slowenin Ema Klinec 226 Meter. Es geht also doch, Innauer wurde eines Besseren belehrt.