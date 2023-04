Die aktuelle Covid-19-Basismaßnahmenverordnung tritt mit 30. April außer Kraft. Dies bedeutet, dass keine generelle Maskenpflicht mehr in Krankenhäusern besteht, weder für Patienten, Besucher, noch für Mitarbeiter. Aufgrund der weiter rückläufigen Inzidenzzahlen in Osttirol, die sich ohnehin schon auf sehr niedrigem Niveau bewegen, besteht kein Grund, im Rahmen einer so genannten Hausregel an der Maskenpflicht weiterhin festzuhalten.

"Ich freue mich, mitteilen zu können, dass aus den genannten Gründen ab 1. Mai die Maskenpflicht am BKH Lienz entfällt", sagt Martin Schmid, Leiter des "Covid-19-Krisen- und Einsatzstabes" im BKH Lienz.

Dies gilt übrigens auch für die Wohn- und Pflegeheime sowie beim Arzt.

Neue Besucherregelung im BKH

Die allgemeinen Besuchszeiten im BKH Lienz sind künftig täglich auf 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr festgelegt. In dieser Zeit können maximal zwei Personen gleichzeitig pro Patient zu Besuch kommen. Ausnahmeregelungen können nach Rücksprache mit dem zuständigen Arzt vereinbart werden.