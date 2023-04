Es ist ein Klischee, ein Volkslied und ein Veranstaltungstitel: die Tiroler sind lustig. Wenngleich das wohl nicht für alle Artgenossen gelten mag, so haben die volkstümlich singenden, jodelnden und musizierenden Tiroler mit diesem Ruf in den vergangenen Jahrhunderten internationale Bekanntheit erlangt und Menschen auf der ganzen Welt mit ihrer Musik und Tradition begeistert. Diesem Thema widmet sich eine neue Ausstellung der Tiroler Landesmuseen, die nach einer ersten Ausstellungsrunde im Vorjahr nun in einer für Osttirol adaptierten Form im Anraser Pfleghaus präsentiert wird.