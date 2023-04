Der traditionelle Kirchtag mit Opferwiddersegnung und -versteigerung ging kürzlich in Lavant, organisiert von der freiwilligen Feuerwehr Lavant über die Bühne. Die Oberkärntner Band „FolkXtime“ sorgte am 22. April für ausgelassene Stimmung bei den rund 500 jungen Gästen. Der Sonntagmorgen stand ganz im Zeichen des bekannten Lavanter Opferwidders, der in diesem Jahr aus dem Zuchtbetrieb PG Zwischenberger stammt und von Bürgermeister Oswald Kuenz gespendet wurde.

In einer Prozession wurde der festlich geschmückte Widder vom „Wirts Platzl“ aus über den Kirchberg hinauf zur Pfarrkirche geleitet. Das Hochamt mit Opferwidder-Segnung wurde von Pfarrer Siegmund Bichler zelebriert und vom Männergesangsverein Lavant musikalisch umrahmt.

Beim anschließenden Frühschoppen feierten 450 Kirchtagsgäste mit. Erstmals in der Lavanter Kirchtagsgeschichte konnten im Rahmen der Opferwidderverlosung heuer alle 2000 Lose verkauft werden. 4000 Euro wurden eingenommen. Zusätzlich wurden noch 760 EUR gespendet. Der Gesamterlös aus Losverkauf und zusätzlichen Spenden geht zu einem Drittel an die Pfarre Lavant und zu zwei Drittel an die Freiwillige Feuerwehr Lavant. Bei der Tombola gab es insgesamt 53 Tombola-Preise, die im Vorfeld vom Lavanter BGM Oswald Kuenz zusammengetragen wurden, im Gesamtwert von rund 8250 Euro zu gewinnen.

5000 Euro Erlös bei amerikanischer Versteigerung

Das Glückslos für den Hauptpreis – den gesegneten Opferwidder – zog Pfarrer Siegmund Bichler, der das Tier zur „amerikanischen Versteigerung“ freigab. Während der spannenden Versteigerung, bei der unter anderem Hubert Bacher aus Lavant, Bernd Krautgasser aus Lavant, Erwin Tagger aus Leisach, Mario Oberbichler aus Oberlienz, die Bietergemeinschaft Klaus und Andreas Mußhauser aus Thurn und die Bietergemeinschaft Josef Staffler und Hansi Hanser aus Lavant mitsteigerten, konnte schlussendlich ein stolzer Preis von 5000 Euro lukriert werden. Der Opferwidder ging an die Bietergemeinschaft Staffler/Hanser und steht nun im Stall beim Wachtschneider-Bauer in Lavant.