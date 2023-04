Trotz seiner Schlichtheit zieht er schon vom Weiten neugierige Blicke auf sich: Die Rede ist vom neuen, schwarz designeten Foodtruck namens "Osttiroler Gaumengaudi". Dahinter steckt Fabio Kofler aus Lienz. Der 37-Jährige ist Koch aus Leidenschaft. Und jetzt auch sein eigener Chef. Mit seinen 37 Jahren hat er schon viele berufliche Erfahrungen als Koch gesammelt. Zuletzt in einem Foodtruck in Innsbruck. Denn 18 Jahre lang hat der Osttiroler in der Landeshauptstadt gelebt. Erst vor zwei Jahren zog er mit seiner Familie wieder zurück nach Lienz und ist mittlerweile Vater von zwei Kindern.