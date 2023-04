Er wird von vielen als die Pop-Nachwuchshoffnung Österreichs bezeichnet: Oskar Haag ist 17 Jahre alt, kommt aus Klagenfurt und nimmt morgen als jüngster Preisträger in der Geschichte den FM4-Preis beim Amadeus Music Award, dem wichtigsten österreichischen Musikpreis, entgegen.

Und Oskar Haag, der gerade mit Popstar Birdy durch die Lande tingelte, kommt nach Osttirol: Am 10. November um 20 Uhr steht der junge Kärntner, der mit seinen drei Debütsingles "Stargazing", "Black Dress" und "The Summer We Need" an der Spitze der FM4-Charts stand und Airplay bei Radiostationen in Deutschland, England und den USA bekommt, auf der Bühne des Lienzer Gymnasiums. "Der Vorverkauf ist eröffnet", freut sich Claudia Funder, die Leiterin der Stadtkultur über diesen Coup und ein Konzert-Highlight in der Sonnenstadt.

Nur mit Akustikgitarre und Stimme ausgestattet, gibt der mit den Beatles sozialisierte und als deutscher Declin McKenna geltende Jungmusiker, Songs aus seinem Debüt-Album "Teenage Lullabies", das im März erschien, zum Besten.