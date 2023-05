Oldie-Tour 2023

Montag, 1. Mai, Hauptplatz Lienz, 8.30 Uhr.



Funkelnde Felgen, blitzender Chrom und polierte Kurven erwarten Oldtimerfans am Montag in Lienz. Ab 8.30 Uhr werden die liebevoll gewarteten historischen Automobile am Hauptplatz in Lienz zur Schau gestellt. Ab 11 Uhr dreht die Karawane eine Runde durch die Innenstadt, danach geht es ab in Richtung Pustertal.

Museum Aguntum

Montag, 1. Mai, Museum Aguntum in Dölsach, 10 Uhr.



In die neue Museumssaison wird am Montag in Aguntum gestartet. Regelmäßige Familiensonntage, geplante Museumsabende und geführte Wanderungen sind neu dabei in dieser Saison. Im Juli beherbergt Aguntum die Kinder-Sommer-Uni und im August ist der Kreativcampus zu Gast. Die Geschichte des "Mädchens von Aguntum" wird im September von der Kulturinitiative auf die Bühne gebracht.

Öffnungszeiten: 1. Mai bis 26. Oktober jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

"Auf alles, was uns glücklich macht"

Dienstag, 2. Mai, Kultursaal Debant, 19.30 Uhr.



Im Rahmen des Wanderkinos des 21. Jahrhunderts wird am Dienstag der italienische Spielfilm "Auf alles, was uns glücklich macht" gezeigt.

Inhalt:

Als Kinder sind Giulio, Gemma, Paolo und Riccardo unzertrennlich. Doch im Laufe ihres Erwachsenenlebens führen unterschiedlicher materieller Wohlstand, persönliche Schicksalsschläge sowie Giulios und Paolos romantischen Gefühle für Gemma dazu, dass sich die Lebenswege der Vier immer wieder trennen - bis das Schicksal sie wieder zusammenführt.

Eintrittspreis: 4 Euro.

Die Christus-Bronze-Skulptur von Jos Pirkner wird bei der Auktion von Dekan Franz Troyer meistbietend versteigert © KK/Martin Lugger

Heimat:Frage

Dienstag, 2. Mai, Kammerlanderhof Thurn, 19 Uhr.



Das Thema "Heimatmuseum als öffentlicher Raum" wird im Kammerlanderhof in Angriff genommen. Dazu am Podium sind Karl C. Berger, Erika Rogl, Evelin Gander, Oskar Januschke, Peter Leiter, Walter Schneider und Stefan Graf.

Keine Anmeldung erforderlich.

Kunstauktion

Mittwoch, 3. Mai, DolomitenBank Galerie, 19.30 Uhr.



Dekan Franz Troyer sammelte für die Kunstauktion insgesamt 36 Kunstwerke von namhaften Künstlern, unter anderen von Jos Pirkner, Bischof Hermann Glettler, Franz von Deferegger und Albin Egger-Lienz. Der Erlös fließt in die Umbauarbeiten des Bildungszentrum Osttirol Neu.

Die Werke sind zu den Öffnungszeiten der Dolomitenbank ausgestellt, bevor sie am Mittwochabend unter den Hammer kommen.

Blutspenden

Mittwoch, 3. Mai, Gemeindesaal St. Jakob, 16 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

NAGO Veranstaltungen

Mittwoch, 3. Mai, Stadtbücherei Lienz, 19.30 Uhr

Samstag, 6. Mai, Parkplatz Schloss Bruck, 8.45 Uhr.



Die Naturkundliche Arbeitsgemeinschaft Osttirol, kurz NAGO, veranstaltet am Mittwoch in der Stadtbücherei einen Vortrag mit Oliver Stöhr. Thematisiert wird die Gefährdung der heimischen Pflanzenwelt und die roten Listen als "Fieberthermometer".

Am Samstag heißt es bei der Exkursion mit Susanne Gewolf "Iss was gscheit's". Im Bereich der Isel in Oberlienz führt der botanische Spaziergang auf die Spuren der essbaren Wildpflanzen.

Info gibt es unter http://www.nago-osttirol.at.

Unter anderen auf der gefährdeten Liste ist die Knäuel-Glockenblume © KK/Oliver Stöhr

Vortrag mit Rudi Rumpl

Mittwoch, 3. Mai, Gemeindesaal Kartitsch, 19.30 Uhr.



Rudi Rumpl ist Lebens- und Sozialberater, Hospitzreferent und Trauerbegleiter in seinem Vortrag am Mittwoch wird der Frage "Was ist Not-wendig um gesund alt zu werden" auf den Grund gegangen.

Folk & Jazz

Donnerstag, 4. Mai, Kammerlanderhof Thurn, 19.30 Uhr.



Das Ensemble "VocAmici" ist mit acht Sängern aus Osttirol und Oberkärnten besetzt und geht gemeinsam der Leidenschaft zum A-cappella-Gesang nach. Ein bunt gemischtes weltliches Repertoire wurde einstudiert und wird unter dem Titel "Folk & Jazz" am Donnerstag in Thurn präsentiert. Unterstützt wird der Chor von "Klampfosax" mit groovenden Rhythmusvariationen und feinen Saitenklängen.

Freiwillige Spenden erbeten.

Düngen und Fruchtfolge

Donnerstag, 4. Mai, Römerstube Lavant, 19.30 Uhr.



Der Obst- und Gartenbauverein Lavant organisiert zum Themenschwerpunkt "Selbstversorger" den Vortrag "Düngen und Fruchtfolge im Hausgarten" mit Christian Partl.

Für OGV Mitglieder freier Eintritt, für Interessierte 10 Euro.

Lesung und Impulsgespräch

Freitag, 5. Mai, Stadtbücherei Lienz, 19 Uhr.



Der Journalist, Historiker und Autor Raimund Löw ist am Freitag zu Gast in der Stadtbücherei. Er liest aus seinem neuen Buch "Welt der Begegnung" in diesem erzählt er von der krisenhaften Entwicklung der Weltpolitik, die zur bisher gefährlichsten Situation des 21. Jahrhunderts geführt hat.

Keine Anmeldung erforderlich.

Morgenandacht

Samstag, 6. Mai, Reiter Kirchl, 6 Uhr.



Für Frühaufsteher geht es am Samstag früh zum Reiter Kirch rauf. Dort findet um 6 Uhr die Morgenandacht statt. Im Anschluss lädt der Seelsorgeraum Lienz-Süd zum gemeinsamen Frühstück.

Morgenandacht am Reiter Kirchl © Schwaiger

Farbenklecks und Pinselstrich

Samstag, 6. Mai, Aguntum Dölsach, 14 bis 17 Uhr.



Die Spielfeldkultur organisiert Malnachmittage für Kinder ab vier Jahren. Diesen Samstag lautet das Thema "Der Himmel gelb, die Sonne blau" gemeinsam wird in die Welt mit wilden Künstlern auf den Kopf gestellt.

Kosten: 25 Euro pro Kind inklusive Material und Jause.

Anmeldung unter: office@spielfeldkultur.com oder 0676-339 92 52.

Spielenachmittag

Sonntag, 7. Mai, Hotel Tschitscher Nikolsdorf, ab 14 Uhr.



Der Spielenachmittag, veranstaltet vom Spielekreis Osttirol, ist für groß und klein. Kommen sollen und dürfen alle Freunde von Brett- und Kartenspielen im Alter zwischen drei und 103 Jahren.

Mittlerweile hat sich der Spielschatz auf über 500 Spiele aufgestockt. Dabei werden Kinderspiele ebenso wie klassische Gesellschaftsspiele zum Ausprobieren angeboten. Neben Taktik- und Strategiespielen können auch kooperative Spiele getestet werden.

Der Eintritt ist frei.

M.S.