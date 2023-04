Es war am Montag, dem 3. April: Gegen 9 Uhr sicherte ein Bauunternehmen Felsen an einer Straße in Waischenfeld (Bayern, Deutschland). Bei dieser Arbeit löste sich gegen 16 Uhr ein Felsstück und klemmte den 54-jährigen Mann aus Kals am Großglockner ein. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Da sich herausstellte, dass der Verletzte über einen steilen Hang nach oben transportiert werden musste, wurde auch die Pottensteiner Bergwacht des Kreisverbandes Bayreuth alarmiert.