Die Gartentüren des Vitalpinum öffnen diesen Samstag, 29. April, wieder. Neben den vielen Sinnesstationen und dem wunderbaren Garten, wartet auch ein kulturelles Angebot, das sich sehen lassen kann. Auftakt machen die drei Bildhauer Michael Lang, Gerold Leitner und Werner Pirker am 13. Mai im Rahmen einer Vernissage. Die Ausstellung kann bis 21. Juli besucht werden. Am 15. Juni lädt Räucherexpertin Karin Halbfurter ein, die Kraft des Räucherns zur Sommersonnwende zu entdecken.

Die Künstler arbeiten mit Stein, Holz und Metall © KK/Privat

Buntes Programm

Am 2. Juli macht die fahrende Bühne des Ensemble Porcia Halt im Vitalpinum. Mit dem Stück „Der Bauer als Millionär oder das Mädchen aus der Feenwelt“ von Ferdinand Raimund verwandelt sich der Vitalpinum-Garten in eine Theaterkulisse. Beim alljährlichen Sommernachtskonzert, am 2. September präsentiert die Musikkapelle Assling ihr vielfältiges und anspruchsvolles Programm. Eine Woche später, lädt die Sängerrunde Thal im Rahmen ihres 65-jährigen Sängerjubiläums zu einem Liedernachmittag.

Box für Gedanken

Neben den Veranstaltungen wartet aber heuer eine Gedankenbox auf die Besucher im Vitalpinum-Garten. Dort können die Gäste ihre Sorgen, Gedanken und Wünsche anbringen können. „Oft hilft es Gedanken und Dinge, die einen beschäftigen, niederzuschreiben. Das Vitalpinum als Kraftplatz eignet sich besonders gut, um seinen Gedanken freien Lauf zu lassen und um einen neuen Blick auf Dinge zu bekommen.“ Zweimal im Jahr werden die gesammelten Gedanken in einem Feuer vom Vitalpinum Team in einem Ritual verbrannt, um so den Gästen, im übertragenden Sinne Kraft für neue Aufgaben und Herausforderungen oder einfach Kraft für den Alltag zu schenken.