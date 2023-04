Perfektes Wetter herrschte beim zweiten Organspendelauf, das von den Eichholz-Turtles und dem Team vom Rehazentrum-Ederhof veranstaltet wurde.

Die insegesamt 130 Teilnehmer waren bunt gemischt, von Kindern bis zu Erwachsenen, von Sportmuffeln bis hin zu Marathonläufer war alles vertreten. Auch Alexander Radin (Olympiamedailliengewinner der Special Olympics World Games 2015 in Los Angeles) und Dominik Pacher (Ultrasportler mit dem Herz am richtigen Fleck), die jährlich gemeinsam an 25 bis 30 Benefizsportprojekten teilnehmen, machten bei diesem Lauf mit.

Aber es waren nicht nur Menschen, die an diesem Tag dabei waren. Auch die "Dolomitenlamas" von Martin Lobenwein sorgten beim Spendenlauf für jede Menge Lacher und gute Laune.

Am Ende des Tages konnten die die Verantwortlichen von "EH-Turtles" insgesamt 3350 Euro an Geschäftsführer Robert Weichselbraun für das Rehazentrum-Ederhof übergeben.