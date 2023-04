Es wird wieder gelaufen. Am 1. Mai fällt der Startschuss für den 34. Raiffeisenläufercup in Oberwielenbach, Südtirol. Mit zehn Veranstaltungen – zwei mehr als im Vorjahr – steht den Teilnehmern eine abwechslungsreiche und spannende Wettkampfserie bevor.

Am 20. Mai findet der 14. Aguntum Römerlauf in Dölsach statt, gefolgt von dem Lauf- & Walkingerlebnis Dellach im Gailtal am 4. Juni. Das Dolomitenstadion in Lienz wird am 10. Juni Schauplatz des Bahnrennens sein. Der 2. Kalser Panorama Trail ist für den 24. Juni geplant. Der Compedal Theurl Holz Lauf kehrt am 1. Juli als Comeback-Veranstaltung zurück.

Nach einer Sommerpause setzt sich die Laufserie am 2. September mit dem 6. Vier Brückenlauf in Lavant fort. Der 22. Draulauf Sport Sunny Abfaltersbach findet am 23. September statt. Am 30. September erwartet die Läufer der zweite Cross-Country-Lauf in Tristach. Die letzte Veranstaltung der Serie, der 34. Pustertaler Herbstlauf, wird am 15. Oktober in Leisach ausgetragen.

Fleißige Läufer werden belohnt

Die Gesamtsiegerehrung wird, wie im Vorjahr, in der Römerstube in Lavant stattfinden. Läufer, die an mindestens acht Rennen teilnehmen, erhalten ein Cupgeschenk. Die besten fünf Vereine mit den meisten Punkten werden mit einem Mannschaftspreis belohnt. Die Bezirkswertung wird ab dieser Saison nicht mehr im Cup berücksichtigt.

Das Organisationsteam freut sich auf die kommende Saison und lädt alle Laufbegeisterten herzlich zu den Veranstaltungen ein. Weitere Informationen und Aktualisierungen finden Interessierte auf der Website des Raiffeisenläufercups: www.raiffeisenläufercup.at.