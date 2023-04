Seit Anfang April ist der Tierpark in Assling wieder geöffnet. In den vergangenen Monaten hat sich im Wildpark einiges getan. Auch zwei Waschbären haben hier eine neue Heimat gefunden. Ende März durften sie das ausgebaute Wildgehege beziehen.

Seither erkunden die kleinen Bären neugierig ihre neue Umgebung und haben schon den ein oder andere Kuschelplatz bezogen. Untertags sind die Racker meist beim Dösen anzutreffen. Wenn aber das Geräusch vom Futterautomat erklingt, stehen sie in Reih und Glied, um als Erste etwas von den Leckereien zu ergattern.

Für die kleinen Bären geht es auch hoch hinauf © Wildpark Assling

Eigene Genehmigung eingeholt

Der Waschbär gehört nicht zu den heimischen Wildtieren, man bezeichnet ihn als sogenannten Neozoon. So heißen jene Tierarten, die in ein Gebiet, in welchem sie nicht ursprünglich vorkommen, absichtlich oder unabsichtlich eingeschleppt wurden. Die Haltung dieser Tiere ist nur mit einer Haltegenehmigung der Behörde erlaubt.