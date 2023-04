Oberleibnig ist ein Ortsteil von St. Johann im Walde, der durch die gleichnamige Gemeindestraße von Ainet aus erschlossen wird. Neun bäuerliche Betriebe und rund 88 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche sowie über 1000 Hektar Wald zählt der Weiler Oberleibnig. Dazu kommen noch über 600 Hektar Almflächen. Auch wer in Richtung Hochschoberhütte unterwegs ist, benutzt die Gemeindestraße nach Oberleibnig. Und diese wurde in den vergangenen acht Jahren, von 2014 bis 2022, aufwendig saniert. Letzte Restarbeiten wurden in den vergangenen Tagen abgeschlossen.

2,4 Millionen Euro

Knapp 4,5 Kilometer lang ist diese Lebensader. "Die Generalsanierung war für die kleine Gemeinde St. Johann eine große Herausforderung, die wir Schritt für Schritt und mit Unterstützung des Landes Tirol gemeistert haben", schaut Bürgermeister Franz Gollner (ÖVP) auf die Bauzeit zurück. Rund 2,4 Millionen Euro hat die Generalsanierung gekostet. Das Land Tirol und die Gemeinde trugen je die Hälfte der Kosten. "Die zeitgemäße Anbindung sichert langfristig die Besiedelung des Weilers, in dem rund ein Drittel der Einwohner von St. Johann lebt. Es wird investiert und wir haben Zuzug“, sagt Gollner erfreut.

Um Schneerutschungen auf die Straße zu verhindern und die Sicherheit zu erhöhen, wurde eine sogenannte Schneeschubbremse eingebaut © Land Tirol

Für Pkw und Lkw

Um die finanzielle Belastung für die Gemeinde so gering wie möglich zu halten, hat die Agrar Lienz, eine Dienststelle des Landes Tirol, die Projektierung und Bauleitung übernommen. In Zusammenarbeit mit heimischen Erdbaufirmen hat eine Osttiroler Partie des ländlichen Straßenbaus die Generalsanierung durchgeführt. „Die Trasse ist die gleiche geblieben, ansonsten ist aber alles neu und auf dem Stand der Technik“, erklärt Hubert Mühlmann, Leiter der Agrar Lienz.

Durch zusätzliche Ausweichen können Pkw und auch Lkw auf der an sich einspurigen Straße nunmehr gefahrlos passieren. Leitschienen erhöhen die Sicherheit, die alte Brücke über den Leibnitzbach wurde durch eine Stahlträgerbrücke ersetzt. Das fertige Projekt hat nun auch Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) begutachtet.