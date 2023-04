Es gibt sie seit 2016 - die Innos als Gesellschaft für Innovation und nachhaltige Entwicklung in Osttirol. Beteiligt daran sind das Land Tirol, die Osttirol Invest (OIG), die Wirtschaftskammer und mehrere Unternehmen. Seit ihrem Bestehen hat sich der Bezirk zu einer spannenden Region entpuppt. In Wirtschaftsrankings ist Osttirol weit vorne, der Arbeitsmarkt erreichte zeitweise Vollbeschäftigung und es herrscht nach wie vor Aufwind. Aber es gibt noch viel zu tun, um Osttirol von der Randlage in das Zentrum des Südalpenraumes zu rücken, wie ein Ziel der Innos lautet.