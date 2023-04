"Hamlet - one man show"

Freitag, 28. April, Saal Gymnasium Lienz, 20 Uhr.



Weltliteratur als außergewöhnliches Theatererlebnis wird am Freitag in Lienz geboten. Es handelt sich um eine Produktion vom Akzent Theater Wien Stefano Bernardin, der nicht nur sein großartiges Schauspieltalent unter Beweis stellt, sondern auch als Musiker an den Gitarren und am Schlagzeug überzeugt. Shakespeares Tragödie "Hamlet" rast Bernardin im Alleingang durch den Klassiker.

Info und Reservierung: www.stadtkultur.at oder (04852) 600-519

Shakespeares Hamlet einmal anders © KK/Erhard Blaschek

"Babys erstes Löffelchen"

Montag, 24. April, Eltern-Kind-Zentrum Lienz, 15 bis 17.30 Uhr.



Der Workshop befasst sich mit der Ernährung im Beikostalter. Informationen über den Start von Beikost, welche Lebensmittel geeignet sind und vieles mehr werden aufgezeigt.

Anmeldung per Mail an revan@avomed.at.

Auf dem Jakobsweg

Dienstag, 25. April, Gemeindesaal Leisach, 19.15 Uhr.

Der Vortrag von Josef Schmidhofer handelt von der beachtlichen Pilgerreise von Leisach bis in das Schweizerische Maria Einsiedeln.

Lesung

Dienstag, 25. April, Gemeindesaal Anras, 15 Uhr.



Der in Lienz bekannte Pater Martin Pichler gibt an diesem Nachmittag einige seiner Erlebnisse zum Besten. Unterstützt wird er dabei mit Geschichten der Buchautorin und Bloggerin Cornelia Förster.

Vom Bergbauer zum Priester

Dienstag, 25. April, Lindensaal in Amlach, 19.30 Uhr.



Pfarrer Siegmund Bichler steht beim Vortrag mit Film organisiert vom Sozialkreis Amlach im Mittelpunkt. Sein Werdegang vom Bergbauern bis hin zum Priester werden beleuchtet.

Eintritt: freiwillige Spende.

"14 Jahre, was nun"

Mittwoch, 26. April, Wirtschaftskammer Lienz, 18 Uhr.



Die Wirtschaftskammer Lienz lädt zum Informationsabend zum Thema Berufsorientierung. Der Berufswahlprozess und deren Einflussfaktoren sowie Aus- und Bildungsmöglichkeiten werden von Tanja Köhler erläutert. Beate Großegger widmet sich dem Thema Berufswahl und Berufseinstieg.

Anmeldung erforderlich: 05 909 05-35 10.

Blutspenden

Mittwoch, 26. April, Kulturheim Assling, 16 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

"Erbrecht, Nachlassverwaltung, Patientenverfüng"

Freitag, 17. April, Seniorenstüberl Debant, 17 Uhr.



Mit Sicherheit haben schon viele Menschen im fortgeschrittenen Alter ihre "Hausaufgaben" gemacht und ihren Nachlass bei einem Notar oder Rechtsanwalt geregelt. Aber die Gesetzeslage ändert sich und so sind immer wieder neue Angelegenheiten, Vollmachten oder Betreuungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Der Pensionistenverband Nußdorf-Debant lädt zu diesem Thema zum Vortrag mit Dr. Christian Steininger.

"Die verbotene Liab"

Freitag, 28. April, Kultursaal Debant, 20 Uhr.

Samstag, 29. April, Kultursaal Debant, 20 Uhr.

Sonnstag, 30. April, Kultursaal Debant, 15 Uhr.



Zu seinem 80-jährigen Jubiläum bringt der Theater Verein Nußdorf-Debant den Schwank "Die verbotene Liab" von Erich Siebeneicher auf die Bühne. Die Premierenfeier findet am Freitag statt.

Kartenvorverkauf jeweils von Montag bis Donnerstag 17 bis 20 Uhr unter 0650-203 79 58.

Lachmuskelgarantie wird in Debant geboten © KK/Veranstalter

Galakonzert

Sonntag, 30. April, Gemeindesaal Iselsberg, 19.30 Uhr.



ÖKOS, der Verein zur Förderung von Musiktalenten aus Oberkärnten und Osttirol lädt zum Galakonzert. Großartige junge Musikgruppen und Solisten werden an diesem besonderen Abend ihr Können unter Beweis stellen. Zu hören sind "LumpmBrass", die Gesangssolistin Katharina Trojer, die Brüder Jakob und Emanuel Weger, die vier Mädls von "Klarinettenquartett Tauernklang", der Harmonikaspieler Johannes Rohrer und das dynamische Popduo "GBOnly".

Freier Eintritt.

Junge Musiktalente auf der Bühne © KK/Veranstalter

M.S.