Kaffee, selbstgemachte Kuchen, regionale Getränke - all das wird das neue "Pop-up Café" in der Messinggasse 8 in Lienz ab dem 2. Mai bieten. Doch bereits zwei Wochen später - ob wirtschaftlich ein Erfolg oder nicht - wird es wieder schließen. Aber warum? Es handelt sich um kein gewöhnliches Café, sondern um ein Projekt der Initiative AusbildungsFit Osttirol.