Eine Photovoltaik-Anlage mitten am Berg auf fast 2000 Metern Höhe. Das ist das Ziel der Gemeinde Amlach und das Herzensprojekt des dortigen Bürgermeisters Stefan Clara (Gemeinsam für Amlach). Die Kleine Zeitung berichtet bereits im Jänner vom Vorhaben. Jetzt rückt dieses Projekt am Rauchkofel immer in greifbarere Nähe. Nachdem auf dem Gipfel des Berges bereits eine Sendeanlage des ORF steht, gibt es dort Strom und auch einen Trafo. Das sind die Grundvoraussetzungen für das Projekt.