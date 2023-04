Mit zahlreichen Experten im Schlepptau informierte Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) am Mittwoch in Lienz über neue Entwicklungen und Einrichtungen im Bereich Pflege und Gesundheit. Sie verwies einmal mehr darauf, dass 80 Prozent aller Pflegebedürftigen in Tirol zuhause betreut werden. Und damit Angehörige, die plötzlich einen Pflegefall in der Familie bekommen, nicht im Kreis laufen oder Wichtiges übersehen, gibt es in Lienz seit Oktober 2022 mit dem Care Management eine Stelle, die das gesamte Versorgungsnetzwerk im Bereich Pflege koordiniert.