Amlach hat keine Volksschule. Hatte sie auch nie. Aus diesem Grund besuchten die dortigen Volksschüler seit jeher die Volksschule Michael-Gamper in Lienz. Diese Zeiten sind jetzt aber auch vorbei. Aufgrund der regen Bautätigkeiten im Bereich Lienz Süd ergeben sich in dieser Schule zukünftig wahrscheinlich auch Platzprobleme. Gleichzeitig besteht seitens der betroffenen Eltern aus Amlach vermehrt Interesse an einem Wechsel zur Volksschule Leisach.