Wer dachte, dass der große Umzug am Faschingsdienstag der Schlusspfiff des Matches "Narrengilde vs. Behörde" war, hat sich geirrt. Es geht in die Verlängerung - und diese ist sowohl skurril als auch tierisch. Anfang April war ein Brief der Bezirkshauptmannschaft Lienz bei der Post der Narrengilde Sillian und im Inneren fanden die Funktionäre - wieder einmal - eine Strafverfügung.