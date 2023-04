Sie heben wieder ab und wollen hoch hinaus: die Drohnen(piloten) in Anras. Nach dem großen Erfolg der Premierenausgabe im Vorjahr mit über 500 Besuchern kehrt die einzige Drohneninformationsveranstaltung Österreichs am Samstag, 22. April in das kleine Osttiroler Bergdorf zurück. Wie auch im Vorjahr zeichnen sich Johannes Mascher und Julian Kollreider in Kooperation mit dem Pfleghaus Anras für die Organisation verantwortlich.