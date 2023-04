Eine Charity-Veranstaltung mit Seltenheitswert: Mit einem Lama spazieren und dabei für ein Rehazentrum spenden. Doch der Reihe nach: Die Eichholz-Turtles und das Team vom Rehazentrum-Ederhof rund um Geschäftsführer Robert Weichselbraun und Sportpädagogin Melanie Idl veranstalten am 22. April den zweiten Organspendelauf.

Für eine Startgebühr von 15 Euro, die zur Gänze dem Rehazentrum Ederhof zugutekommt, können Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Spielplatz Eichholz aus Distanzen von 2,5, fünf oder zehn Kilometer laufen oder gehen. Es werden verschiedene Gruppen gebildet, wobei das Gemeinsame für den guten Zweck im Vordergrund stehen soll.

Laufen mit Lamas

Dann wären da noch die Lamas: Martin Lobenwein ist heuer erstmals mit seinen sechs Dolomitenlamas mit von der Partie. Jeder, der mit einem Lama mitgehen möchte, vergrößert den Erlös dieser Veranstaltung durch eine freiwillige Spende in beliebiger Höhe zusätzlich zum Startgeld. Die Anmeldung erfolgt am Samstag ab 15:00 Uhr am Spielplatz Eichholz.