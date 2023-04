Viele haben es mit Verwunderung wahrgenommen: Die Einseilumlaufbahn in das Goldried von Matrei aus steht im kommenden Sommer still. Wer jetzt mutmaßt, dass die Schultz-Gruppe wegen mangelnder Frequenz den Lift nicht in Betrieb setzt, liegt falsch. Der Grund liegt ganz woanders. Das Goldried-Gebiet ist den Sommer über Baustelle. Wie exklusiv berichtet, wird der Skiweg zur Talstation angelegt. Hier muss die Talabfahrt-Anbindung hergestellt werden.