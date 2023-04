Hits und Evergreens, Blues, Jazz und Rock, mit Bands, Solisten und Ensembles: Die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler der Landesmusikschule Matrei - Iseltal haben ein abwechslungsreiches Programm für ihr Frühjahreskonzert erstellt. Unter dem Motto "Keep on Grooving" stehen die Nachwuchsmusiker am Freitag ab 19.30 Uhr auf der Bühne des Kinosaals in Matrei und freuen sich darauf, ihr Können zu präsentieren.