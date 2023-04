Im Juni startet die Euregio-Akademie 2023: drei Wochenenden, drei Landesteile, viele spannende Themen und Begegnungen stehen dabei am Programm. Die Fortbildung richtet sich an junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren aus Tirol, Südtirol und dem Trentino.

Diskussionen zu „Krieg und Frieden in Europa“, die Grundlagen der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino oder die einzigartige Möglichkeit, beim Europäischen Forum Alpbach teilzunehmen: Das und mehr bietet die Euregio-Akademie. Insgesamt 30 Teilnehmer treffen sich dazu an drei Wochenenden in jeweils einem der drei Landesteile. Neben der Vertiefung des Wissens über die Euregio und deren Strukturen, steht der Austausch mit Fachleuten und Verantwortungsträgern im Zentrum. Die Anmeldungen für die diesjährige Ausgabe der Euregio-Akademie sind ab sofort und noch bis 30. April über die Website der Euregio möglich.

Forum Alpbach

Die erste Etappe der Euregio-Akademie wird vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 im Euregio-Kulturzentrum in Toblach in Südtirol abgehalten. Sie steht unter dem Überthema „Krieg und Frieden in Europa“ und nimmt sich verschiedenen aktuellen Fragestellung rund um den Krieg in der Ukraine an. Die zweite Etappe findet im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach vom 17. bis zum 20. August 2023 im Tiroler „Dorf der Denker“ statt. Die Teilnehmer setzen sich dort mit der Partizipation und Mitgestaltung in der Euregio auseinander. Vom 17. bis zum 19. November 2023 trifft sich die Gruppe in Arco im Trentino. Dabei werden die geschichtlichen und rechtlichen Grundlagen der Euregio vertieft.

Die Teilnahmegebühr für die gesamte Seminarreihe einschließlich Unterkunft, Verpflegung und Transfer beträgt 90 Euro. Grundvoraussetzungen für die Teilnahme sind Kenntnisse der deutschen und italienischen Sprache (Sprachebene B1 oder höher) sowie ein kurzes Motivationsschreiben.

Die Euregio-Akademie ist eine Initiative des EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Fondazione Trentina Alcide De Gasperi“ und dem Forschungsinstitut „Eurac Research“.