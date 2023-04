Zu einem Spazieren brachen eine sehbeeinträchtigte 59-jährige Österreicherin mit ihrer 81-jährigen Mutter am Dienstag 11. April auf. Unterwegs waren sie in Tristach am rechten Draudamm. Die 59-Jährige verwendete einen Blindenstock und wurde durch ihren angeleinten weißen Schäferblindenhund begleitet. Während des Spaziergangs kam ihnen ein unbekannter Mann mit einem nicht angeleinten Australian Sheperd Mischlingshund entgegen, der sofort auf den Blindenhund zulief.