Es war Anfang April als Elisabeth Blanik klar gemacht hat, dass sie sich noch nicht entschieden hat, wen sie bei der Abstimmung über den Chefsessel der SPÖ-Bundespartei unterstützen wird. Umso bemerkenswerter sind die Aktivitäten der Lienzer Bürgermeisterin in den Sozialen Medien. Immer wieder hat sie in den vergangenen Tagen Beiträge des Traiskirchener Bürgermeisters Andreas Babler geteilt. Unter anderem sein Programm, aber auch Bilder von Bablers Besuch eines Fußballspiels seines Lieblingsvereines FC St. Pauli. Ist Elisabeth Blanik also im „Team Basis“, sprich „Team Babler“? Auf eine neuerliche Anfrage sagt sie: „Man sollte keine falschen Schlüsse ziehen.“

Babler zu Besuch in Oberkärnten

Sie betont, dass sie auch schon Inhalte von Hans Peter Doskozil auf Facebook geteilt habe und sagt dazu: „Es ist wichtig, die Inhalte der einzelnen Kandidaten in Umlauf zu bringen.“ Blanik sagt außerdem, dass sie ihre Entscheidung nicht öffentlich machen wolle. Die Osttiroler Babler-Unterstützer sind übrigens am kommenden Samstag nach Gmünd in Kärnten eingeladen. Der dortige Ortsparteichef Philipp Schober hat einen Termin mit Babler organisiert.