Missa 4 you(th)

Samstag, 22. April, Pfarrkirche St. Marien in Lienz, 18 Uhr.

Sonntag, 23. April, Stadtpfarrkirche Maria Verkündigung in Spittal, 10 Uhr.



Nach dem gelungen Gründungskonzert im letzten Jahr, gestaltet der Chor Cantarmonie eine Jugendmesse unter dem Namen "Missa 4 you(th)". Unter der Leitung von Gernot Kactel und Alois Wendlinger zeigen talentierte Stimmen aus Osttirol und Oberkärnten ihr Können in Lienz und in Spittal.

"Schnuller, Fopper oder Zuzi"

Montag, 17. April, online, 20.15 Uhr.



Im Eltern-Online-Webinar mit Anna-Lena Kriner geht es um Pro und Contra von Schnullern. Der Vortrag ist kostenlos. Einstieg ist ohne vorherige Anmeldung unter https://dioezeseinnsbruck.my.webex.com/join/kbw möglich.

Computeria

Montag, 17. April, Volkshaus Lienz, 16 bis 18 Uhr.



Die Computeria (gefördert vom Land Tirol) ist ein Lern- und Begegnungsort, an denen ältere Menschen ermutigt werden, sich mit dem Computer und den neuen Technologien aktiv zu befassen.

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

"Die spürst du nicht"

Dienstag, 18. April, Obsthof Webhofer/Brennstadl Gaimberg, 19 Uhr.

Daniel Glattauer ist am Dienstag zu Gast im Brennstadl. Der Autor liest aus seinem Roman "Die spürst du nicht" der mit spannende Szenen, starke Dialoge, Sprachwitz punktet.

Eintritt: 16 Euro. VVK in der Buchhandlung Tyrolia.

Burnout Beratung

Dienstag, 18. April Volkshaus Lienz/ 1. Stock, 17 bis 18 Uhr.

Das Lienzer Regionalsekretariat der ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) bietet kompetente, kostenlose und anonyme Burnout und Mobbing Beratung.

Um vorherigen Anmeldung im Sekretariat unter (04852) 621 02 oder vera.mair@oegb.at wird gebeten.

Blutspenden

Mittwoch, 19. April, Wirtschaftskammer Lienz, 15 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

Kostnixladen

Mittwoch, 19. April, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr.

Donnerstag, 20. April, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr.

Am Mittwoch und Donnerstag hat der Kostnix-Laden geöffnet und bietet kostenlose Bekleidung, Geschirr, Spielzeug, Bettwäsche und vieles mehr. Abgabemöglichkeit immer montags von 9 bis 11.30 Uhr.

"Die verbotene Liab"

Freitag, 21. April, Kultursaal Debant, 20 Uhr.

Samstag, 22. April, Kultursaal Debant, 20 Uhr.



Zu seinem 80-jährigen Jubiläum bringt der Theater Verein Nußdorf-Debant den Schwank "Die verbotene Liab" von Erich Siebeneicher auf die Bühne. Die Premierenfeier findet am Freitag statt.

Weitere Vorstellungen:

Freitag, 28. April und Samstag, 29. April, jeweils um 20 Uhr sowie am 30. April um 15 Uhr.

Kartenvorverkauf jeweils von Montag bis Donnerstag 17 bis 20 Uhr unter 0650-203 79 58.

Repair Café Sillian

Samstag, 22. April, Kultursaal Sillian, 13.30 bis 16 Uhr.



Den Dingen eine zweite Chance geben heißt es am Samstag in Sillian. Ein Team aus ehrenamtlichen Experten repariert defekte Elektrogeräte, Computer, Kleidung und eigentlich alles was leicht zu transportieren ist. Besonderheiten: Reparatur von Streich- und Zupfinstrumenten, Frühjahrs-Check bei Fahrrädern und Rollern sowie schärfen von Messer und Scheren.

Der Gastgeber MITEINAND in Sillian freut sich über eine freiwillige Spende.

"Herzenssache"Vernissage Benefiz-Ausstellung

Samstag, 22. April, Rathaus der Gemeinde Matrei, 18 Uhr.



Vernissage der Benefiz-Ausstellung von Günter Bauernfeind. Der Künstler zeigt einen Querschnitt seiner fotografischen Kunstwerke und spendet den Erlös einer Matreier Familie die ein schweres Schicksal erleiden musste.

Ausstellungseröffnung von Günter Bauernfeind © KK/Veranstalter

M.S.