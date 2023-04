Der legendäre Red Bull Dolomitenmann geht am 9. September zum 36. Mail in Lienz über die Bühne. Bis dato war dieser spektakuläre Extremsport-Staffelbewerb – der den Athleten in den Disziplinen Berglauf, Paragleiten, Kajak und Mountainbike alles abverlangt – nur Männern vorbehalten. Das sorgte vor allem in der Damenwelt immer wieder für Diskussionen. Anfang Februar verkündeten die Dolomitenmann-Organisatoren dann die frohe Botschaft, dass heuer erstmals auch weibliche Starter zugelassen werden. Das heißt: Neben Männern sind auch Frauen- und Mixedteams möglich. Eigene Frauenwertung wird es aber keine geben.