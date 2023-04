Zum Ersten, zum Zweiten und . . . Zum Dritten ertönt es am 3. Mai um 19.30 Uhr im Austellungsraum der Dolomitenbank Lienz. Mit Unterstützung des Kunstmäzens und Kunstkenners Erich Mair aus Nußdorf-Debant hat der Lienzer Dekan Franz Troyer eine Ausstellung konzipiert. 36 Werke namhafter Künstler - darunter Osttiroler "Altmeister" und Bischöfe - kommen unter den Hammer. Bevor es aber soweit ist, werden die Exponate zwischen 24. April und 3. Mai in einer Ausstellung in der Dolomitenbank gezeigt. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 8 bist 12.15 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Am 26. April wird eine "etwas andere Führung" mit dem Titel "Kunst in Kürze" mit Umtrunk angeboten. Vorgebote können bereits ab sofort abgegeben werden - unter der Telefonnummer 0699-12871071.