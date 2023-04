Mit 281 Watt Durchschnittsleistung ist Felix Gall am Dienstag den Plöckenpass von Kötschach-Mauthen aus hinaufgestrampelt. Ein Wert, der für die meisten Hobbyradfahrer die Grenze der Belastbarkeit ist. Für Felix Gall aus Nußdorf-Debant war die Fahrt ein „Recoveryride“, also Erholung. Er ist aus Spanien zurückgekommen, wo er bei der Baskenlandrundfahrt das Interesse der internationalen Sportpresse auf sich gezogen hat. Der Bergspezialist war Etappe für Etappe in der Spitzengruppe – unter anderem mit dem dänischen Jumbo-Visma-Superstar Jonas Vingegaard, Sieger der Tour de France 2022. Im Gesamtklassement wurde Gall Zehnter. Derzeit bereitet er sich auf das nächste Etappenrennen vor – die Tour of the Alps. Er will erneut überzeugen, um mit viel Selbstvertrauen in den großen Saisonhöhepunkt zu starten – den legendären Giro d’Italia.