In Lienz wird im Bereich der Dolomitenkreuzung zwischen der Andreas-Hofer-Straße und dem Dolomitenhotel die B 100 Drautalstraße auf einer Länge von 180 Metern saniert. Die Bauarbeiten starten am Sonntag, den 16. April 2023 um 19 Uhr und dauern – so das Wetter mitspielt – bis voraussichtlich Sonntag, den 23. April 2023. Begleitet werden die Bauarbeiten von umfangreichen Verkehrsmaßnahmen.