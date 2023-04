Veranstaltungen im Lienzer Nachtleben sind rar gesät. Oftmals muss am Abend die nette Lokalrunde genügen. Bis auf den Stadtkeller gibt es keine Clubs mehr, auch die Zukunft des Joy am Lienzer Hauptplatz, das nun einen neuen Betreiber bekommt, ist ungewiss. Eine Veranstaltung im November 2022 stach aus der Tristesse heraus und blieb vielen in Erinnerung: "Lienz tanzt". In neun Lienzer Stadtlokalen legten simultan DJs auf - von Oldies über Reggae, Techno, Hip-Hop, 80er bis zu aktuellen Hits. Hunderte Gäste kamen, tanzten und ließen die Veranstaltung zum Erfolg werden. Daher geht am 21. April bereits die zweite Ausgabe des Events über die Bühne. Doch wer steckt hinter "Lienz tanzt"?