Ingo Hafele, der Bürgermeister von St. Jakob, ist aufgebracht: "Jeder will immer bessere Infrastruktur im Ort, jeder will den Wohlstand und wenn es die Möglichkeit gibt, dafür Einnahmen zu bekommen, gibt es Widerstand und Kritik." Hafele bezieht sich auf das geplante 260 Betten-Hotel von der Mountain Tourism Group, in dem er eine Chance für den Ort sieht. Wir berichteten exklusiv. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern im Gemeinderat ließ er jedem Haushalt einen Acht-Seiten-Postwurf zukommen lassen. Der bisherige Werdegang des Hotelprojektes wird darin erläutert. Und er artikuliert in der Postille: "Es geht um die Zukunft von St. Jakob."