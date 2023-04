Mit einem großartigen und musikalisch anspruchsvollen Frühlingskonzert meldete sich nach drei Jahren Corona-Zwangspause die TK „Wulfenia“ Tröpolach im vollen Stadtsaal in Hermagor mit klingendem Spiel eindrucksvoll wieder zurück. Die Musikerinnen und Musiker, unter ihnen Bürgermeister Leopold Astner (Bariton), entführten das Publikum in die weite Welt der Filmmusik, in das mystische Atlantis, machten einen Abstecher in die Operettenwelt und bauten auch die Blasmusikklassen der VS Hermagor und Tröpolach in das Programm ein.