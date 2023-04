Ab 2024 ersetzt eine Haushaltsabgabe die Rundfunkgebühr. Für die meisten, die derzeit an die GIS zahlen, wird es dann billiger. Trotzdem steigt wahrscheinlich die eingehobene Gesamtsumme. Denn es kommen mehr Zahlungspflichtige hinzu. Mit der Änderung stehen auch die Beiträge zur Diskussion, die sieben Länder mit dem ORF-Obolus einheben. Wie bisher schon Vorarlberg und Oberösterreich will künftig auch Niederösterreich darauf verzichten. In Salzburg denken sie – im Wahlkampf – darüber nach, dieser Vorgabe der neuen schwarzblauen Partnerschaft in St. Pölten zu folgen.