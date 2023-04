Das Land Tirol sucht den „Lehrling des Jahres 2022“: Ab sofort kann man unter www.lehrlingdesjahres.tirol die zwölf „Lehrlinge des Monats 2022“ in einem Bewerbungsvideo kennenlernen und die Stimme für eine oder einen der zwölf jungen Kandidatinnen und Kandidaten abgeben.

In Osttirol rittert Sarah Berger um den Titel "Lehrling des Jahres". Sie ist aus Matrei und macht beim "Baguette" (MPreis) die Lehre als Einzelhandelskauffrau. Sarah Berger war im Vorjahr "Lehrling des Monats Februar". Die Auszeichnung "Lehrling des Monats" wurde ihr für besondere Leistungen am Arbeitsplatz und in der Berufsschule sowie besonderes gesellschaftliches Engagement verliehen.

Die Gewinner aus dem Voting der Lehrlinge des Jahres werden in einer Galanacht der Lehrlinge 2023 in Innsbruck ausgezeichnet.

Noch einmal der Link zum Mitstimmen: www.lehrlingdesjahres.tirol

Das Voting läuft bis zum 30. April.