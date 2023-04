Nur noch selten findet man in Osttirol ein Wirtshaus, dass 365 Tage im Jahr geöffnet hat. Gregor Wilhelmer schwimmt gegen den Strom. Erstmals wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und übernahm mit 1. April das ehemalige Drauparkcafe im Erdgeschoss des Wirtschaftsparkes in Lienz. "Wir wollen ein Wirtshaus sein, wie man es im positiven Sinne früher gekannt hat", sagt der 45-Jährige. Deshalb wurde auch der Name in "Drauparkwirt" geändert. Und nicht nur das: "Wir haben sieben Tage die Woche von 8 bis circa 21 Uhr geöffnet", sagt Wilhelmer. Das sei zwar sehr personalintensiv - doch der bisherige Erfolg gibt ihm und seinem sechsköpfigen Team recht. Der Laden brummt.