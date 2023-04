Am 7. April gegen 12 Uhr startete ein 68-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem Gleitschirm in Obertilliach beim Startplatz Scheibe unterhalb der Bergstation Obertilliach. In weiterer Folge kam er im Bereich Oberberg in einer Höhe von rund 300 Meter über Grund in Luftturbulenzen, wodurch sein Schirm einklappte und er daraufhin den Rettungsschirm aktivieren musste.

Blieb in 15 Metern Höhe hängen

Im Zuge des Landeanfluges verfingen sich beide Schirme in zwei Bäume und der Gleitschirmpilot blieb in einer Höhe von ca. 15 Metern hängen. Er konnte sich selbst nicht mehr befreien und setzte den Notruf ab. Die Bergrettung Obertilliach/Kartitsch sowie ein Alpinpolizist wurden mit dem Polizeihubschrauber zur Unfallstelle geflogen und bargen den unverletzten Gleitschirmpiloten aus seiner misslichen Lage.