Es ist ein Ort zum Innehalten geworden – der neue Urnenfriedhof bei der Pfarrkirche zum Heiligen Stephanus in Anras. Und seit dem gestrigen Karfreitag wohnt diesem Ort eine besondere Kraft inne. Ein Herrgott aus Zirbenholz fügt sich in das Ensemble aus der jahrhundertealten Kirche und den wenigen Monaten alten Urnennischen aus Beton. Es ist kein Zufall, dass der Herrgott gestern den Weg von Prägraten nach Anras fand. "Das Ziel der Gemeinde als Auftraggeber war es, dass der Herrgott zu Ostern fertig ist", sagt der Prägratner Bildhauer Manuel Egger-Budemair (29). Und er hat es geschafft. Am Aschermittwoch hat er das Holz geholt. Zum Teil aus Südtirol, zum Teil aus dem Oberen Gericht im Westen von Nordtirol. "Dieses Holz ist besonders harzhaltig", erklärt der Künstler. Die Skulptur misst etwa drei Meter. "Es ist wohl der größte Herrgott in Osttirol", ist Egger-Budemair stolz. Es ist das größte Werk, dass er in seiner jungen, aber sehr erfolgreichen Künstlerkarriere, gefertigt hat. Die Gemeinde hat sich in einem Auswahlverfahren für den jungen Künstler entschieden. "Ich habe damals drei Modelle gefertigt", erklärt er.