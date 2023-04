Gemeinsam "Schlipfkropfn mochn" und das Wohn- und Pflegeheim in Nußdorf-Debant besuchen – das sind zwei von vier Projekten, welche im Zuge der Tiroler Freiwilligentage im Bezirk Lienz angeboten werden. Bei den Freiwilligentagen laden Einrichtungen in ganz Tirol dazu ein, die Freiwilligenarbeit, Vereine sowie Institutionen kennenzulernen. Tirolweit finden über 100 Projekte statt.

„Tirol ist ein Land des Ehrenamts. Kaum irgendwo auf der Welt ist der freiwillige Einsatz für die Allgemeinheit, das Kameradschaftsgefühl und der soziale Zusammenhalt so stark wie in Tirol“, erklärt Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP).

Basteln im Pflegeheim und Schlipfkrapfen in der Lebenshilfe machen

Unter anderem wird in Nußdorf-Debant ein Impulsvortrag mit dem Titel "Lebenserfahrung findet Engagement" organisiert. Das Wohn- und Pflegeheim Nußdorf-Debant veranstaltet einen Tag der offenen Tür, während in Lienz eine Bastelaktion stattfindet, bei der man sich gegenseitig kennenlernen und miteinander vernetzen kann. Darüber hinaus lädt die Lebenshilfe in Lienz zum gemeinsamen "Schlipfkropfen mochn" ein. Die Veranstaltungen sind für Interessierte jeden Alters geeignet und die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Freiwillige gesucht

Der Bezirk Lienz wird durch das Freiwilligenzentrum Osttirol betreut und hat seinen Sitz in der Bezirkshauptstadt. Das Freiwilligenzentrum Osttirol hat in der Vergangenheit unter anderem mit den örtlichen Landjugendorganisationen, aber auch mit der Bezirksorganisation der Jungbauern zusammengearbeitet. Interessierte können sich laufend bei den Freiwilligenzentren melden.

Anmeldungen sind unter www.freiwilligenzentren-tirol.at möglich, die Teilnahme ist kostenlos.