Liebhaber von regionalen Schmankerln dürfen sich freuen. Am Karfreitag, 7. April, eröffnete in Waidegg in der Marktgemeinde Kirchbach im Hof des Seifriedbauern das neue SB-„Gschäftl“. Feinschmecker kommen voll auf ihre Rechnung: Von hofeigenem Grillfleisch über eine breite Palette an Wurstprodukten, Speck, selbstgemachte Nudel und Knödel in allen nur denkbaren Varitionen, Eier, Verhackerts, Käse, Honig, Forellen vom Guggenberg-Teich bis hin zu "Kuhles Bauerneis".