Als im Jänner der s.Oliver-Laden am Lienzer Hauptplatz zugesperrt hat, war bereits klar, dass es die Mode des deutschen Labels in Lienz weiterhin geben wird. Allerdings nicht mehr am Hauptplatz, sondern am Johannesplatz - in jenem Lokal, in dem es früher Markenmode von "Mode Shooters" gab. Den neuen s.Oliver-Shop in Lienz betreibt Manuela Kuchinka mit ihrem Mann Manfred. Das Betreiberpaar kommt aus Kitzbühel. Es betreibt in der Gamsstadt schon seit acht Jahren erfolgreich einen s.Oliver-Shop und war früher beim deutschen Unternehmen angestellt. Den Schritt nach Osttirol hat man aufgrund der geografischen Nähe gewagt.