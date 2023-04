Es ist kein Geheimnis: Matrei hat weit über 100 Gläubiger. Und alle warten hart auf ihr Geld. Doch wie es aussieht, wird nicht alles so fließen, wie es soll. Denn jüngste Entwicklungen zeigen: Die Gemeinde Matrei ist finanziell nicht nur in Fesseln gelegt. Plakativ gesprochen, steckt sie in einer Zwangsjacke. Und sie ist bemüht, da irgendwie herauszukommen. Wie exklusiv berichtet, hat man sich in der Führung der Tauernkommune jetzt prominente Sanierer geholt. Dabei handelt es sich um Anwälte, die mit der Hypo Alpe Adria befasst waren.