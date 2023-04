"Geleck!" Diesen geflügelten Osttiroler Ausdruck des Erstaunens hat der Bike-Star Fabio Wibmer in seinen Social-Media-Auftritten international bekannt gemacht. Und "geleck" wird er sich auch vor zwei Tagen gedacht haben. Der Osttiroler ist derzeit mit seinem Team in Chile unterwegs, um dort neues Material für ein Video zu filmen. Großartige Aufnahmen konnten sie bereits sammeln, dann kam der Schock – wie Wibmer in einem Instagram-Posting mit seinen 2,2 Millionen Followern teilt. Das Team wurde bestohlen. Ein Großteil des Filmequipments im Wert von Tausenden Euros wurde aus einem Auto entwendet. "Am schlimmsten ist, dass sämtliche Festplatten und Speicherkarten weg sind, wo wir den Großteil des Chile-Trips festgehalten haben", schreibt Wibmer unter einem Bild, das ihn konsterniert in der Hotellobby zeigt.