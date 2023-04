Gut zweieinhalb Stunden wohnte Hannes Oberschmid, der Wirtschaftsprüfer der BDO Consulting, der die Finanzlage der Gemeinde Matrei untersucht hat, am Dienstagabend der Gemeinderatssitzung bei. Sein Auftritt war erst nach 22 Uhr. Und er war nicht allein. Mit ihm kamen zwei Anwälte aus Wien, darunter Mark Kletter, der in die Abwicklung der Hypo Alpe Adria involviert war, um dort eine Insolvenz abzuwenden. Kletter ist in Wien unter anderem Anwalt für Banken- und Kapitalmarktrecht. In Matrei besitzt er mit Frau Tina ein Haus.