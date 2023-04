Ostereiersuche in Aguntum

Montag, 10. April, Museum Aguntum in Dölsach, 13 bis 16 Uhr.



Am Ostermontag öffnet das Museum Aguntum und der archäologische Park zum ersten Mal in dieser Saison seine Pforten. Im Park startet eine Ostereiersuche mit Suchrätsel, in der Malwerkstatt im Museum können die schönsten Osterbilder gemalt werden. Für die Großen gibt es Führungen zum Thema "Feste feiern im alten Rom".

Eintritt: Erwachsene 9 Euro, Kinder 7 Euro.

Anmeldung unter office@aguntum.at oder (04852) 615 50.

Frühjahrskonzert

Montag, 10. April, Kultursaal Anras, 15 Uhr.



Mit Freude und Leidenschaft nehmen die Musiker der Musikkapelle Anras ihre Zuhörer mit auf eine wunderbare Reise durch die Klangwelten eines Blasorchesters. Pulsierende Rhythmen verspricht dabei die "Symphonic Overture" von James Barnes. Das österreichische Stück "Terra Mystica" von Thomas Doss wird ebenso zu hören sein, wie die "Overture for Woodwinds" von Philip Sparke und das energetische Werk "Starburst" von Dan Price. Um den Bogen zur traditionellen Blasmusik zu spannen, wird der Marsch "Odeon" des Tiroler Komponisten Arnold Breitfuß präsentiert.

Eintritt: Freiwillige Spende.

Die Musikkapelle Anras begrüßt am Ostermontag den Frühling © KK/Veranstalter

Vorträge

Dienstag, 11. April, Pfarrsaal Matrei, 19.30 Uhr.

Mittwoch, 12. April, Tirolerhof Dölsach, 20 Uhr.

Donnerstag, 13. April, Gemeindezentrum Tristach, 19.30 Uhr.

Der bekannte Furche-Journalist, EU-Pressesprecher und Autor Wolfgang Machreich ist mit drei Vorträgen zu Gast in Osttirol. Der Vortrag "Über den Hohen Tauern pilgern" erzählt von 475 Jahren Pinzgauer Wallfahrt nach Heiligenblut und ist in Matrei und Tristach zu hören. In Dölsach wird Machreichs Buch "360° um die Welt - Alle Länder der Erde von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang" thematisiert.

Welt-Parkinson Tag

Dienstag, 11. April, Institut für Gesundheitsbildung Lienz (gegenüber BKH Lienz), 14 Uhr.



Anlässlich des Welt-Parkinson-Tages veranstaltet die Selbsthilfe Osttirol gemeinsam mit Experten und Unterstützern einen Informationstag. Primar Josef Großmann erläutert die Behandlung der Krankheit. Heidi Jaufenthaler erzählt über die logopädischen Therapiemöglichkeiten. Kerstin Schett und Elisabeth Ratheiser zeigen, wie man mit Ergotherapie erfolgreich durch den Tag kommt.

Sprechtag der Volksanwältin

Donnerstag, 13. April, Stadtgemeinde Lienz, 9.30 Uhr.

Donnerstag, 13. April, Marktgemeindeamt Sillian, 14 Uhr.



Die neue Landesvolksanwältin Doris Winkler-Hofer kommt nach Osttirol und bietet unabhängige, unparteiische und kostenlose Beratung. Relevante Unterlagen sollten möglichst in Kopie mitgebracht werden.

Anmeldung erforderlich unter 0800-100-301 oder landesvolksanwaltschaft@tirol.gv.at.

Landesvolksanwältin Doris Winkler-Hofer kommt mit ihrem Team nach Osttirol © KK/Land Tirol Hofer

Erste Hilfe am Kind

Donnerstag, 13. April, Rotes Kreuz Lienz, 18 Uhr.



Das Ziel des vierteiligen Kindernotfall-Kurses ist es, Eltern mit dem richtigen Verhalten bei Unfällen oder krankheitsbedingten Notfällen im Baby- und Kindesalter so vertraut zu machen, dass selbstständig und sicher Erste Hilfe geleistet werden kann. Geleitet wird der Kurs von Franz Krösselhuber und Lehrbeauftragten des Roten Kreuz.

Anmeldung unter: https://erstehilfe.at/kurs-finder

Traditionstag der "24er"

Freitag, 14. April, Hauptplatz Lienz, 11 Uhr.

Am Freitag feiern die 24er Hochgebirgsjäger auf dem Lienzer Hauptlplatz einen Traditionstag. Gestartet wird um 11 Uhr mit einer umfangreichen Informationsveranstaltung und Ausstellung zum Thema "Gebirgsjäger einst und jetzt". Ab 16 Uhr steht ein Platzkonzert der Militärmusik Tirol auf dem Programm und ab 17 Uhr findet der Festakt statt.

"Permakultur"

Freitag, 14. April, Römerstube Lavant, 19.30 Uhr.



Der Obst- und Gartenbauverein Lavant organisiert zum Themenschwerpunkt "Selbstversorger" einen Vortrag über "Permakultur". Referent Andreas Margreiter zeigt auf, wie Vielfalt statt Einfalt in den heimischen Garten gebracht werden kann.

Teilnahmekosten: kostenlos für OGV-Mitglieder, für Interessierte 10 Euro.

"Frühling in Lienz"

Samstag, 15. April, Stadtsaal Lienz, 19.30 Uhr.



Unter musikalischer Leitung von Gerald Mair präsentiert das Sinfonieorchester Lienz zusammen mit dem Solisten Dmitry Ablogin imperiale Klänge.

Neben Ludwig van Beethovens "Emperor" stehen auch das "Nachtstück" des österreichischen Komponisten Gottfried von Einem sowie die 1. Sinfonie des niederländischen Komponisten Richard Hol auf dem Konzertprogramm.

Tickets sind im Tourismusverband Osttirol oder online unter www.sinfonieorchester-lienz.at erhältlich.

Großer Flohmarkt

Sonntag, 16. April,Tauerncenter Matrei, 10 bis 17 Uhr.

Zur Tradition geworden ist der "Große Osttiroler Flohmarkt" im Matreier Tauerncenter.

Schnäppchenjäger haben von 10 bis 17 Uhr die Gelegenheit nach Herzenslust zu stöbern und kaufen. Im Restaurant des Tauerncenters werden die Besucher mit Speis und Trank gestärkt.

M.S.