In der Nacht auf 21. Jänner bemerkten Passanten in Lienz einen bereits in Vollbrand stehenden Pkw und verständigten die Einsatzkräfte. Personen kamen dabei keine zu Schaden. Ein technischer Defekt konnte schnell ausgeschlossen werden, es handelte sich um Brandstiftung.

Jetzt konnte von den Beamten ein 29-jähriger Slowake ausgeforscht werden, der im Verdacht steht, jemanden mit der Tat beauftragt zu haben. Das Motiv dürfte Eifersucht sein. Der Fahrzeugbesitzer ist der neue Freund der Ex-Freundin des Verdächtigen.

Weiters wird der Mann verdächtigt, als Angestellter einer Tankstelle in Lienz fortlaufend Veruntreuungen zum Nachteil seines Arbeitgebers begangen zu haben. Konkret soll der Mann regelmäßig Verkäufe manipulativ verbucht und sich so um einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich unrechtmäßig bereichert zu haben. Der 29-Jährige wird angezeigt.