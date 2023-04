Einen möglichen Baubeginn für 2024 haben die Betreiber der Skischaukel Sillian-Sexten vor wenigen Tagen in Aussicht gestellt. Damit wäre eine mehr als 30-jährige Entwicklungsphase beendet. In der grenzüberschreitenden, skitechnischen Verbindung sieht die Osttiroler Wirtschaft eine echte Bereicherung und eine große Chance für die Region. „Die benachbarten Wirtschaftsräume Osttirol und Südtirol sind bereits jetzt eng miteinander verbunden. Man denke etwa an die Ansiedelung diverser Südtiroler Betriebe in Osttirol oder verschiedene erfolgreiche Kooperationen im touristischen Bereich. Dieser Zusammenschluss wäre ein weiterer Baustein für eine noch engere Partnerschaft und eine noch stärkere Zusammenarbeit zwischen den beiden Regionen", betont Osttirols Wirtschaftskammer-Obfrau Michaela Hysek-Unterweger.