Zufrieden können sich Osttirols Touristiker zeigen. Die Zahlen der bisherigen Wintersaison stimmen positiv. "Der Februar ist als erster Monat auf Vor-Corona-Niveau, was aber auch daran liegt, dass die Faschingswoche in den Februar gefallen ist. Es gab aber auch in dieser Saison durchwachsene Wochen. Mehr geht natürlich immer", sagt Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes. Er rechnet jedoch damit, dass die heurige Wintersaison ähnlich wie die Regeljahre vor Covid abschneiden werden. Von November 2022 bis Februar 2023 konnten um 34,26 Prozent mehr Nächtigungen als im Vergleichszeitraum der Vorsaison verzeichnet werden. Die Märzzahlen sind noch ausständig.